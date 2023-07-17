В YouTube появилась новая функция «Стабильная громкость»

Популярный видеохостинг YouTube добавил функцию «Стабильная громкость» в свои настройки, но пока подробной информации о ней нет, так как сама компания еще не делала официального заявления о внесенных изменениях, сообщает портал AndroidAuthority со ссылкой на известного техноблогера М. Брэндона Ли.

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Судя по предоставленным скриншотам, соответствующий переключатель появился в настройках под названием «Фоновая подсветка» (Ambient mode), и чтобы проверить его наличие, необходимо зайти в настройки конкретного видео.

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Точная функциональность переключателя «Стабильная громкость» пока остается неизвестной, однако, согласно некоторым данным, он может быть связан с выравниванием уровня громкости в видеороликах. Другими словами, он сглаживает слишком громкие звуки и усиливает слишком тихие фрагменты.