Xiaomi перевыпустила Redmi Book Pro 15 на базе новейшего процессора

Xiaomi выпустила обновлённую версию ноутбука Redmi Book Pro 15, на этот раз с новейшим процессором AMD Ryzen 7 7840HS.

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Ранее в ассортименте компании уже были модели с процессорами Intel Core и AMD Ryzen 6000.

Новый ноутбук основан на AMD Ryzen 7 7840HS архитектуры Zen 4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. С тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M с 12 вычислительными блоками, этот процессор обеспечивает мощные вычислительные возможности и графическую производительность.

Redmi Book Pro 15 Ryzen Edition получил алюминиевый корпус и тонкий дизайн. Его 15-дюймовый экран отображает картинку в разрешении 3,2K с частотой обновления до 120 Гц и яркостью 500 нит.

О портах и аккумуляторе информация пока отсутствует, но ожидается, что они будут идентичны предыдущей модели Redmi Book Pro 15 2022.