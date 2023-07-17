На российских маркетплейсах выросло число контрафактной электроники

За последний год на российских маркетплейсах выросла доля подделок техники международных производителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Так, по данным юридического агентства IQ Technology, за год число подделок техники известных брендов, покинувших страну, выросло в два раза. В частности, доля фальсифицированных смартфонов выросла до 31%, ноутбуков – до 31%, мелкой бытовой техники – до 34%, смарт-часов – до 63%, наушников и колонок – до 69%.

Управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов пояснил, что среди смартфонов больше всего подделывают устройства известных брендов – Apple, Samsung и Xiaomi. Контрафакт производится в основном в Индии, Пакистане и Китае.

По оценке ГК «F+ tech | Марвел», за первые пять месяцев текущего года доля поддельной аудиоэлектроники в Росси увеличилась в 2,5 раза до 25% год к году. При этом представители Ozon и Wildberries не согласились с оценками IQ Technology, заявив, что отслеживают контрафактную продукцию. Президент АКИТ Артем Соколов заявил, что доля подделок на площадках не превышает 0,1%.