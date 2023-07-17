На российских маркетплейсах выросло число контрафактной электроники
За последний год на российских маркетплейсах выросла доля подделок техники международных производителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Так, по данным юридического агентства IQ Technology, за год число подделок техники известных брендов, покинувших страну, выросло в два раза. В частности, доля фальсифицированных смартфонов выросла до 31%, ноутбуков – до 31%, мелкой бытовой техники – до 34%, смарт-часов – до 63%, наушников и колонок – до 69%.
Управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов пояснил, что среди смартфонов больше всего подделывают устройства известных брендов – Apple, Samsung и Xiaomi. Контрафакт производится в основном в Индии, Пакистане и Китае.
По оценке ГК «F+ tech | Марвел», за первые пять месяцев текущего года доля поддельной аудиоэлектроники в Росси увеличилась в 2,5 раза до 25% год к году. При этом представители Ozon и Wildberries не согласились с оценками IQ Technology, заявив, что отслеживают контрафактную продукцию. Президент АКИТ Артем Соколов заявил, что доля подделок на площадках не превышает 0,1%.
По словам экспертов, причиной увеличения количества контрафактной техники может быть изменение законодательства в 2018 году, которое не позволяет маркетплейсам вмешиваться в описание товаров от заявителей. Они также отметили, что до 24 февраля 2022 года продавцы контрафакта действовали более осторожно, опасаясь претензий от правообладателей. Однако сейчас производители не мониторят российский рынок, что может привести к дальнейшему росту доли подделок.