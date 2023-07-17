Apple подала патент на сворачивающийся iPhone, который может стать революционным обновлением для будущих моделей.

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Документ, поданный компанией в ноябре и опубликованный в июле, представляет собой концепцию сворачивающегося телефона, использующего тонкое стекло и специальные компоненты, чтобы предотвратить повреждение экрана при скручивании.

И хоть патент относится к электронным дисплеям общего назначения, Apple явно указывает, что данная конструкция может быть использована в телефонах, подтверждая свои амбиции на рынке сворачивающихся смартфонов.

Business Insider

Отметим, что если купертиновцы реализуют проект, то они наконец-то присоединятся к другим крупным производителям, таким как Samsung, Motorola и LG, которые также работают над сворачивающимися телефонами.