Первый iPhone продан за рекордные 14,4 млн рублей

На американском аукционе LCG Auctions, специализирующемся на редких игрушках, гаджетах и других предметах коллекционирования для гиков, был продан оригинальный iPhone 2007 года за самую высокую на текущий момент цену – $158 644 (примерно 14,4 млн руб. по курсу на 17 июля 2023 года). Об этом сообщает китайское издание MyDrivers. Стартовал лот с $10 тыс. (примерно 906 тыс. руб.)

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Столь высокая цена нераспечатанного оригинального iPhone обусловлена его редкой модификацией – он имеет 4 ГБ, а не 8 ГБ встроенной памяти. Как объяснил основатель LCG Auctions Марк Монтеро, первые iPhone на 4 ГБ встречаются на аукционах примерно в 20 реже, чем версии на 8 ГБ.

По данным MyDrivers, iPhone образца 2007 года на 4 ГБ стали такими редкими из-за того, что Apple быстро сняла их с производства. Такое решением было принято из-за того, что большая часть покупателей на релизе выбирала версию именно на 8 ГБ.