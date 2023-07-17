«Хаббл» сделал снимок пережившей взрыв сверхновой галактики

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику UGC 11860, которая находится в 184 млн световых лет от Земли в созвездии Пегаса и не так давно пережила взрыв сверхновой. Фотографии были опубликованы NASA, пишет Space.

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Галактика UGC 11860 - спиральная и похожая на наш Млечный Путь. На новой фотографии телескопа «Хаббл», кажется, что она «безмятежно парит в космосе», однако в NASA отметили, что там произошел почти «невообразимо мощный звездный взрыв».

«Чрезвычайно энергетические процессы во время взрывов сверхновых приводят к формированию элементов между кремнием и никелем в периодической таблице. А понимание влияния массы и состава звездных систем-прародителей жизненно важно для объяснения того, как многие химические элементы возникли здесь, на Земле», - отметили в американском космическом агентстве.

Сделанные телескопом снимки позволяют астрономам изучить последствия взрыва звезды и его влияние на галактику.