SpaceX запустила последнюю партию спутников Starlink

Falcon 9 удалось успешно вывести на орбиту очередную партию 54 мини-спутников для орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом проинформировала компания-разработчик в Twitter.

© Unsplash

В 23:50 15.07 (06:50 16.07 мск) Falcon 9 запустили с четвертого стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде. 54 мини-спутника вывели на орбиту примерно спустя 60 минут.

Изначально компания собиралась осуществить запуск 14 июля, но он был отменен. Решение приняли за 40 секунд до старта. Запуск был перенесен на следующий день, однако и он был отменен. Что послужило причиной, неизвестно.

SpaceX собирается развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов. Также компания готовится к увеличению сети до 30 тыс. аппаратов. Инвестиции в проект оцениваются в $10 млрд.