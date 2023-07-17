СМИ: санкции США привели к росту прибыли производителей чипов в Китае

Два крупных китайских производителя чипов Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. и Peer Naura Technology Group Co. прогнозируют удвоение прибыли после того, как США ограничили экспорт американских технологий в этой области. Об этом пишет Bloomberg.

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Так в Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. заявили о том, что рост прибыли за первое полугодие составил 110% - 120%. А в Peer Naura Technology Group Co сообщили, что прибыль компании за тот же период увеличилась на 121–156%, до 1,93 млрд юаней (270 млн долларов).

Издание отмечает, что рост прибыли китайских производителей связан с тем, что «Пекин ускоряет кампанию по замене иностранных технологий и достижении самодостаточности в ключевых областях, включая полупроводники».

В частности, крупные компании в Китае активизировали исследования по замене оборудования, которое использует американские компоненты или технологии. При этом правительство страны «уделяет первоочередное внимание построению внутренней цепочки поставок микросхем, чтобы попытаться обойти санкции США», подчеркивается в статье.

Осенью 2022 года власти США ввели серию ограничений и правил, запрещающих американским компаниям и физлицам экспорт современных чипов и оборудования китайским компаниям без спецразрешения. Также США ограничили компании из ЕС, Тайваня и Японии в праве передавать Китаю продукцию, изготовленную из американских компонентов или с применением американского ПО.

В свою очередь китайское управление по вопросам киберпространства объявило о не прохождении проверки кибербезопасности продуктов американской компании Micron и потребовало от операторов критической информационной инфраструктуры прекратить закупку их продукции в соответствии с законом.