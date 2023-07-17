Эксперт рассказал о самом распространенном виде мошенничества в Telegram

В мае 2023 года российские специалисты по информационной безопасности выявили в сети более 500 фишинговых сайтов, предназначенных для кражи аккаунтов и данных пользователей Telegram, что примерно в 71 раз больше результата мая 2022 года. Об этом сообщает издание «Лента.ру», ссылаясь на слова эксперта центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании «Ростелеком-Солар» Александра Вураско.

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«Тенденция к росту продолжилась и в июне-июле», – добавил Вураско.

По его словам, мощная серия атак на пользователей Telegram стартовала осенью 2022 года и продолжается до сих пор.

Мошенники создают различные сайты, где нужно авторизоваться при помощи своего аккаунта Telegram, и тем самым крадут учетные записи россиян. Как правило, предлогом для авторизации служит подписание какой-либо петиции, голосование в онлайн-конкурсе или получение бесплатной подписки Telegram Premium.