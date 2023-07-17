Глубоководный аппарат нашел в бездне Моллоя необычного осьминога

Норвежские исследователи при помощи глубоководного дистанционного управляемого аппарата обследовали бездну Моллоя в Северном Ледовитом океане. На глубине около 3500 метров они обнаружили "нечто особенное".

© ROV team aboard Kronprins Haakon

Как сообщает Science Norway, экспедиция к глубоководным районам к северо-западу от Шпицбергена была организована на исследовательском судне "Кронпринц Хокон" (Kronprins Haakon). Это высококлассное исследовательское ледокольное полярное судно, принадлежащее Норвежскому полярному институту.

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Измеренная глубина бездны Моллоя составляет 5569 метров. Хотя на самом деле она может быть еще глубже - специалисты говорят, что большая часть ее дна обнажает мантию Земли, скрытую под земной корой. Ледокол Kronprins Haakon оснащен 15 лабораториями и передовым оборудованием. Его и решили использовать ученые в рамках экспедиции под названием GoNorth.

Они также применили дистанционно управляемый подводный аппарат, доставленный из Бергенского университета. Он способен погружаться на глубину до 6000 метров. Уже на глубине 3500 метров этот аппарат встретил, как говорят ученые, "нечто особенное" - осьминога рода Grimpoteuthis. Представители этого рода единственные из осьминогов способны нырять на огромную глубину. Ученые считают, что среди Grimpoteuthis почти наверняка есть виды, которых никто никогда раньше не видел, а некоторые виды наблюдались только один раз.

Их также называют осьминогами Дамбо, поскольку у этих существ имеются любопытные плавники на боку. Эти плавники похожи на большие уши слоненка Дамбо, героя анимации. Представители рода Grimpoteuthis обитают на глубине 1000 метров и ниже. Считается, что они могут достигать глубины 7000 метров. По крайней мере, в данной экспедиции такой осьминог был запечатлен на глубине 3500 метров.