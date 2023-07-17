Первые Apple Mac на основе процессоров M3 появятся в октябре
В октябре компания Apple представит свои первые Mac на основе процессоров поколения M3. Как сообщает Bloomberg, новинки ожидаются по меньшей мере в трех семействах компьютеров.
Первыми моделями с новым процессором станут ноутбуки — MacBook Air и MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем. Кроме того, обновление получит моноблок Apple iMac. Увеличение количества ядер в составе процессоров М3 не ожидается, однако повысить быстродействие и улучшить энергоэффективность должен переход на 3-нм технологию.
Напомним, что в текущем квартале Apple представила 15-дюймовый MacBook Air и настольный Mac Pro на базе процессора M2 Ultra, а также рабочие станции Mac Studio на базе процессоров M2 Ultra и M2 Max. По этой причине переход на новые модели чипов для этих линеек ожидается позднее.
Источник издания считает, что в октябре Apple также вряд ли представит новые планшеты iPad, поскольку выпуск iPad Pro на основе процессоров M3 с дисплеями типа OLED запланирован лишь на 2024 год. При этом новый вариант iPad Air уже находится в разработке — текущая версия все еще работает на M1, а потому устройство является вероятным кандидатом на скорое обновление.