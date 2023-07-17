Названы особенности мощнейшего планшета Xiaomi Pad 6 Max

Китайский регулятор назвал ряд особенностей ожидаемого планшета Xiaomi Pad 6 Max.

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Появившаяся информация указывает на поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт, что соответствует мощности зарядки модели Xiaomi Pad 6 Pro.

При этом название «Max» позволяет предположить, что новинка будет обладать более высокими характеристиками, возможно, более мощным процессором или увеличенным дисплеем.

Xiaomi Pad 6 Pro, который уже доступен в Китае, имеет 11-дюймовый IPS-экран с высоким разрешением и частотой обновления 144 Гц.

Он также поддерживает HDR10, Dolby Vision и имеет низкое излучение синего света. Под капотом планшета работает мощный процессор Snapdragon 8+, а для фотографий и видеозвонков имеется двойная задняя камера и фронтальная камера высокого разрешения.