Крупное обновление Windows замедлило систему

Пользователи новой версии Windows 11 пожаловались на проблемы в работе системы. Об этом сообщает издание TechRadar.

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По словам авторов медиа, на неполадки обратили внимание после выхода третьего крупного апдейта для ОС — Moment 3, или KB5028185. Многие владельцы ПК рассказали, что их девайсы стали работать медленнее. Также у ряда пользователей появились проблемы с интернетом.

«KB5028185 — мусор. Из-за этого обновления время перезапуска и запуска у меня значительно увеличилось, я сидел на экране приветствия в течение 17 секунд», — отметил один из посетителей Reddit. «Почему после обновления все мои игры и приложения стали сильно тормозить?» — задался вопросом другой пользователь площадки.

Некоторые владельцы компьютеров пожаловались, что обновление загружалось очень долго и не исправило проблемы с ОС Windows, которые должно было исправить. «Для установки обновлений потребовалось четыре часа, еще 45 минут для правильной установки после двух перезапусков, и теперь, спустя четыре часа после завершения всех перезапусков, все по-прежнему работает очень медленно», — заявил один из пользователей KB5028185.

Журналисты издания отметили, что Microsoft еще не отреагировала на жалобы пользователей. В качестве временной меры специалисты рекомендовали удалить проблемный апдейт.