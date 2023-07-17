Новый ИИ-инструмент WormGPT начали использовать для фишинговых атак

С развитием и повсеместным использованием генеративного искусственного интеллекта киберпреступники также берут его на вооружение. Взять, к примеру, инструмент WormGPT, который на хакерских форумах предлагают для организации сложных фишинговых атак.

На тулзу обратили внимание специалисты компании SlashNext. По их словам, WormGPT помогает организовать целевые атаки на корпоративную почту.

«В сущности, новый инструмент представляет собой вредоносную альтернативу моделям GPT. Злоумышленники могут использовать его для автоматизации создания злонамеренных электронных писем, специально заточенных под конкретных получателей. Именно так повышается шанс на успешную атаку», — объясняют исследователи.

Интересно, что сам автор WormGPT описывает своё детище как «злейшего врага известного ChatGPT, который позволяет вам осуществлять целый спектр незаконных действий».

Anti-Malware.ru

В руках хорошо подготовленных киберпреступников инструменты вроде WormGPT действительно могут представлять опасность. Несмотря на то что OpenAI ChatGPT и Google Bard постоянно борются с использованием больших языковых моделей (БЯМ) для преступных задач, их антагонисты вроде WormGPT не имеют подобных ограничений.

Anti-Malware.ru