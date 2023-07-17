Астроном рассказал о потенциально опасном для России астероиде

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов заявил, что потенциально опасный астероид Апофис, который в 2029 году пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли, в случае его падения на планету может уничтожить территорию, сравнимую с каким-нибудь регионом Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, в такой ситуации будут очень серьезные проблемы, но они не приведут к глобальной катастрофе.

Астроном подчеркнул, что по последним данным, Апофис 13 апреля 2029 года должен пролететь на расстоянии 32 тыс. км от Земли. Приблизительно на таком же расстоянии летают геостационарные спутники, отмечается в публикации.

До этого в Центре космических полетов имени Годдарда заявили, что хвост астероида 3200 Фаэтон состоит из газообразного натрия, а не из пыли.