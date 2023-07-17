Сбер создаст квантовый компьютер для разработки более продвинутого ИИ

Сбер заявил о запуске нового направления работы в области квантовых технологий.

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Его целью является создание квантового компьютера, который будет использоваться для разработки более продвинутого искусственного интеллекта.

По словам представителей компании, подобные технологии представляют огромный потенциал для развития ИИ и могут обеспечить более эффективные и инновационные решения. Особенно в областях прогнозирования, оптимизации и обработки больших объёмов информации.

Это, в свою очередь, открывает новые возможности для бизнеса и научных исследований.

Рабочая группа, в которую входят представители Сбера и альянса в сфере искусственного интеллекта, будет заниматься поиском задач с наибольшим потенциалом для практического применения квантовых вычислений в искусственном интеллекте.