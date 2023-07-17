Хорошо сохранившийся скелет птеранодона продадут на аукционе

На аукционе в Великобритании будет выставлен на продажу редкий скелет птеранодона, который жил около 85 млн лет назад. Окаменелости были найдены в 2002 году в Канзасе, скелет получил прозвище Гор в честь египетского бога с головой сокола. Размах его крыльев составляет шесть метров.

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Особенность останков летающей древней рептилии заключается в том, что они хорошо сохранились. Скелеты птеранодонов практически не попадаются в полном виде, так как их кости полые и тонкостенные, из-за чего они обычно трескаются. Данный экземпляр может похвастаться большим количеством оригинальных деталей. Эксперты ожидают, что за окаменелости птеранодона удастся выручить от четырех до шести миллионов долларов.

Также на аукционе выставят 3,3-метровый скелет плезиозавра, обнаруженного в 1990-х годах в британском Глостершире. Морская рептилия жила около 190 млн лет назад. Некоторые ученые считают, что именно этот вид динозавра вдохновил легенду о Лохнесском чудовище из-за своей длинной шеи, маленькой головы и ласт. За этот лот планируется получить от 600 тыс. до 800 тыс. долларов, пишет Art News.