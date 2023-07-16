Ученые: бионический имплантат позволяет контролировать пальцы протеза

Ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции создали новый бионический имплантат, позволяющий контролировать все пальцы протеза пациентам с ампутированными конечностями. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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Протезы для замены утраченной конечности часто плохо поддаются контролю. Поскольку пациенты могут сокращать мышцы по своему желанию, другой вариант — использовать оставшиеся мышцы культи для управления бионическими руками. Но это значительно труднее, если рука ампутирована выше локтя. Кроме того, прикрепление протезов может приводить к сдавливанию оставшейся конечности, что сопровождается дискомфортом и механической нестабильностью.

В новом исследовании ученые использовали титановый имплантат для присоединения протеза. Сохранившиеся нервы они соединили с о специальными датчиками. Пациент, которому была проведена операция, смог контролировать каждый палец новой бионической руки, как если бы он был его собственным.