Врачи перечислили доказанные способы сохранения ума в старости

Американская кардиологическая ассоциация перечислила меры, которые помогают пожилым людям сохранить исполнительную функцию мозга и защититься от мошенников. Наиболее эффективным средством врачи назвали контроль артериального давления. Сообщение опубликовано на сайте ассоциации.

© Газета.Ru

В широком смысле исполнительные функции — это навыки, которые позволяют людям учиться, планировать и управлять повседневными задачами. Ключевым компонентом исполнительной функции является рабочая память — способность удерживать новую информацию, чтобы мозг мог работать с ней во время выполнения или изучения задачи. Исследования показывают, что рабочая память ухудшается с возрастом, но степень ухудшения отличается у разных людей.

Из-за ухудшения рабочей памяти пожилые люди становятся более уязвимы перед мошенниками, которые путают их переизбытком информации.

Нет никаких доказательств того, что утраченная рабочая память может быть восстановлена, отметили ученые. Но поддержание умственной функции позволит сохранить рабочую память по крайней мере до 70-летнего возраста.