ZTE Nubia выпустит смартфон с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 2

ZTE Nubia готовится порадовать своих поклонников мощным и производительным смартфоном. Она уже объявила о скором выходе следующего флагмана — Z50S Pro.

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Одной из ключевых особенностей новинки будет разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечит устройству высокую производительность. По данным тестов AnTuTu, смартфон набрал впечатляющие 1,67 млн баллов, подтверждая свою мощность.

Кроме того, Z50S Pro будет иметь ёмкую батарею объёмом более 5000 мАч, что позволит пользователю наслаждаться достойным временем автономной работы. Зарядка также будет быстрой благодаря поддержке 80-ваттной технологии.

Компания также пообещала улучшения в области фотографии. Смартфон будет оснащён камерой с объективом, фокусное расстояние которого составляет 35 мм. Кроме того, Nubia упоминает о новом сенсоре, который обеспечит захват большего количества света.