Инсайдер рассекретил новый iPad Air с самым мощным железом в серии

Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple готовит обновлённую версию iPad Air с самым мощным железом в серии на сегодняшний день.

© Wccftech

Актуальный iPad Air уже оснащён вполне компьютерным процессором Apple M1, но его преемник, предположительно, будет ещё мощнее.

При этом Гурман рассказал лишь о факте разработки устройства, сроках релиа (предположительно, позднее в 2023 году) и более мощном железе. Остальное до сих пор остаётся загадкой.

Ожидается, что новый iPad Air будет использовать процессор M2, что обеспечит ему ещё большую производительность.

Внешне обновлённый планшет, скорее всего, будет иметь тот же дизайн и размеры, что и нынешняя модель, с 10,9-дюймовым экраном Liquid Retina. Однако, по информации источников, устройство может лишиться технологии ProMotion, обеспечивающей более высокую частоту обновления экрана.