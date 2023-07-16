В Белом доме сообщили о получении китайскими хакерами незасекреченных данных

Китайские хакеры сумели получить лишь незасекреченные данные в результате взлома электронных почтовых ящиков должностных лиц США. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

"Вторжение в данном случае было в облачную систему Microsoft, - утверждал он. - Они проникли в эту систему, а потом через нее - в незасекреченные почтовые аккаунты государственных служащих США. Я подчеркиваю, что это были незасекреченные почтовые аккаунты. Так что они не получили никакой секретной информации. Они получили только незасекреченную информацию".

"На самом деле этот взлом выявило правительство США. И нам удалось это сделать, поскольку в последние пару лет мы усилили киберзащиту, - добавил Салливан. - Мы выявили его и быстро устранили. Теперь мы предпринимаем шаги, чтобы не было этой уязвимости".

"Мы продолжаем выяснять, как именно это произошло. Какое подразделение это осуществило, как именно. Когда мы это сделаем, мы будем добиваться привлечения их к ответственности", - сказал помощник президента.

На вопрос, уверен ли Вашингтон в том, что кибератаку осуществили китайские хакеры, Салливан ответил: "Microsoft заявила, что это был Китай. Мы пока не видели ничего такого, что могло бы оспорить то, что заявила Microsoft, или поставить под сомнение их утверждение, что это был Китай".