Выпущен гигантский 98-дюймовый телевизор с разрешением 8К

Южнокорейская компания Samsung представила гигантский 98-дюймовый телевизор серии Neo QLED, разрешение которого составляет 8К (7680х4320). Об этом сообщает портал SamMobile.

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Телевизор, получивший модельный номер QNC990, оснащен панелью с подсветкой Mini LED для локального затемнения с целью сделать просмотр более кинематографичным.

Также в устройстве обеспечена поддержка технологий HDR10. Новинка поддерживает динамическую частоту обновления изображения до 144 Гц и технологию синхронизации кадров AMD FreeSync Premium Pro, которая востребована в играх.

Экран получил антибликовое покрытие и способен масштабировать видео с меньшим разрешением до 8К, чтобы картинка была качественной даже при низком разрешении исходного материала.

QNC990 имеет аудиосистему с 6.4.4-канальной конфигурацией и мощностью звука 120 Вт. Телевизор работает под управлением операционной системы Tizen 7.0 и на чипе Neo Quantum Processor 8K.

98-дюймовый телевизор заключен в корпус Infinite Slim Design с рамкой и тыльной поверхностью из металла. Динамики расположены на задней панели и гранях телевизора.

QNC990 поступил в продажу в Южной Корее по цене в $39 тыс. (около 3,5 млн руб. по текущему курсу).