Названы сроки ввода запрета на смартфоны без съемной батареи

Смартфоны без съемного аккумулятора будут запрещены к выпуску и продаже на европейском рынке к 2027 году. Об этом сообщает издание Android Authority.

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Такое решение принял Европейский совет. Политический орган ЕС завершил процедуру принятия правил, касающихся смартфонов.

Принят в том числе и закон, обязывающий производителей устройств выпускать гаджеты, имеющие съемную батарею. В документе указано, что устройства без съемного аккумулятора запретят продавать на территории Европейского союза с 2027 года.

По мнению чиновников ЕС, мера позволит снизить количество отходов среди электроники и повысить эффективность переработки. Конечная цель закона — добиться от компаний производства смартфонов из перерабатываемых материалов, заверили чиновники.

В Android Authority констатировали, что даже если закон будет действовать только на территории Евросоюза, повлияет и на другие рынки компаний.

«Samsung, Google, Apple и другие компании не разрабатывают устройства специально для Европы. Apple не собирается создавать европейский iPhone со сменной батареей, а для США — без. Другими словами, этот закон изменит все «айфоны». Он также заменит все планшеты, ноутбуки, электромобили, электровелосипеды и все остальное с батареей», — заключили журналисты.