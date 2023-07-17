В Тверской области найдены останки животных ледникового периода

В Старицком районе Тверской области были обнаружены кости животных, живших в эпоху плейстоцена (около 12 тысяч лет назад). В то время на Земле царил ледниковый период, сообщает ТАСС.

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Находку сделали участники студенческой экспедиции факультета географии и геоэкологии Тверского государственного университета. Они обследовали известняковый карьер и идентифицировали останки мамонтов, шерстистых носорогов и овцебыков.

Кроме того, среди переработанной ледником породы были найдены останки более древних существ: кораллов, плеченогих и иглокожих. Их отнесли к каменноугольному периоду (358,9-298,9 млн лет назад).

Ученые рассказали, что кости животных ледниковой эпохи можно найти в руслах древних рек. Русло Волги сформировалось во время последнего ледникового периода и не слишком сильно изменилось со временем.

Представители мегафауны обитали на территории современной Тверской области, следуя за отступающим ледником. Уникальность новой находки заключается в том, что в одном месте обнаружили останки нескольких животных разных видов. Чаще встречаются кости единичных мамонтов, реже – шерстистых носорогов.