Aquarius не сможет в ближайшее время заменить айфоны на госпредприятиях

Российский производитель смартфонов Aquarius заявил, что не сможет в ближайшее заменить айфоны на госпредприятиях из-за нехватки мощностей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, госслужащим запретили пользоваться личными айфонами после новостей о прослушке устройств и настоятельно рекомендовали перейти на смартфоны с операционной системой Android — любые, кроме Google Pixel. Например, на Huawei, Xiaomi и Oppo. Причем поменять телефоны госслужащие должны за свой счет, пишет Mash.

Отечественные компании, которые пытались войти на рынок смартфонов, столкнулись с нехваткой иностранных комплектующих и ростом цен, поэтому в ближайшее время не стоит ожидать того, что они смогут заменить телефоны Apple на российских госпредприятиях, говорится в посте.

«...скорой замены не ждем. Допом — в гонку смартфонов может вклиниться «Лаборатория Касперского» (специализируется на кибербезопасности — «Газета.Ru»), которая уже разработала свою операционную систему для мобилок и тестирует на ней приложения», — пишет Mash.