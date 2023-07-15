Представлена российская материнская плата «Яна» для процессоров Intel

Российский производитель электроники «Гравитон» представил новую материнскую плату «Яна», главной особенностью которой является поддержка процессоров Intel Alder Lake (12-е поколение) и Raptor Lake (13-е поколение) соответственно. Сообщение об этом появилось на официальном сайте вендора.

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Плата выполнена в форм-факторе Thin Mini-ITX. На ее базе «Гравитон» намерен выпускать собственные моноблоки и компактные ПК М55И, М75И и Д15И. О розничных продажах модели не сообщается.

Кроме чипсета для процессоров Intel, «Яна» имеет два слота SO-DIMM для установки оперативной памяти типа DDR4 в версиях на 8 и 16 ГБ с частотой до 3200 МГц. Также присутствуют три разъема USB-A 3.2 Gen 2, два USB Type-C 3.2 Gen 2, один HDMI и один Display Port.

«Яна» совместима с российскими операционными системами Astra Linux, «Ред ОС» и «Альт».