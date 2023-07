Журналисты займутся обучением нейросети ChatGPT

Технологическая компания OpenAI заключила соглашение с Associated Press, в рамках которого нейросети IT-гиганта вроде ChatGPT и DALL-E смогут обучаться на журналистских материалах СМИ. Об этом сообщает издание The Verge.

Отмечается, что OpenAI получит доступ к части контента Associated Press, которая, помимо прочего, включает в себя архивные записи СМИ, ведущиеся с 1985 года. Взамен издательство получит доступ к некоему «технологическому и продуктовому опыту» OpenAI.

Хотя в документе не указано, что конкретно получит Associated Press, в The Verge отметили, что журналисты данного медиахолдинга уже практикуют использование ИИ для подготовки некоторых своих материалов. В частности, Associated Press использует нейросети для генерации новостей о Малой бейсбольной лиге и студенческих видах спорта.