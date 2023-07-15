Европейцев отрезали от новой соцсети Марка Цукерберга

«Threads в настоящее время недоступен в большинстве стран Европы. Мы предприняли дополнительные меры, чтобы люди, находящиеся там, не могли получить к нему доступ в настоящее время. Европа по-прежнему остается невероятно важным рынком для Meta, и мы надеемся сделать доступным Threads в этом регионе в будущем», – заявили в Meta.