Браузер Chrome на iOS позволит добавлять веб-приложения на рабочий стол

В Google Chrome для iOS вышло обновление, позволяющее пользователям добавлять веб-приложения на главный экран iPhone или iPad. Эта функция использует возможности, представленные Apple в iOS 16.4. Ранее эта возможность была доступна только в браузере Safari.

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Последнее обновление Google Chrome для iOS позволяет пользователям сохранять веб-сайты для быстрого доступа на главном экране. Добавив веб-приложение на главный экран, пользователь может открывать и использовать его, избавляясь от необходимости открывать его в отдельном браузере.

Кроме того, благодаря усовершенствованиям, реализованным в iOS 16.4, эти веб-приложения теперь могут отправлять push-уведомления, аналогичные нативным приложениям.