Найден самый холодный коричневый карлик с радиоволнами
Ученые нашли маленькую тусклую звезду, которая излучает радиоволны. Она представляет собой газовый шар, кипящий при температуре 425℃. Это самая холодная найденная звезда, которая испускает радиоволны. Работа представлена в The Astrophysical Journal Letters.
Коричневые карлики излучают мало энергии или света, недостаточно массивны, чтобы зажечь ядерный синтез (который, например, происходит в нашем Солнце). Один из них ученые нашли еще в 2011 году и дали ему название T8 Dwarf WISE J062309.94 045624.6. Этот коричневый карлик находится в 37 световых годах от Земли. Его радиус — около от 0,65 до 0,95 радиуса Юпитера, и он как минимум в четыре раза массивнее Юпитера (но не более, чем в 44 раза). Для примера — Солнце в 1000 раз массивнее Юпитера.
С помощью телескопа CSIRO ASKAP ученые обнаружили, что этот коричневый карлик излучает радиоволны. Это удивительно, ведь найти настолько маленькую звезду, которая производит радиоизлучение — не так просто. Обычно их динамика не создает магнитных полей, которые могут генерировать радиоволны.
Как звезде это удается, ученым пока что неизвестно. Астрономы понимают, как это делают более крупные звезды, однако они не знают, чем обусловлена такая способность коричневых карликов. У таких звезд достаточно сильное магнитное поле из-за быстрого вращения. Разная скорость вращения магнитного поля и ионизированной атмосферы карлика может создавать электрический ток. Ученые предполагают, что радиоволны создаются притоком электронов в область магнитного полюса.