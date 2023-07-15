Найден самый холодный коричневый карлик с радиоволнами

Ученые нашли маленькую тусклую звезду, которая излучает радиоволны. Она представляет собой газовый шар, кипящий при температуре 425℃. Это самая холодная найденная звезда, которая испускает радиоволны. Работа представлена в The Astrophysical Journal Letters.

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Коричневые карлики излучают мало энергии или света, недостаточно массивны, чтобы зажечь ядерный синтез (который, например, происходит в нашем Солнце). Один из них ученые нашли еще в 2011 году и дали ему название T8 Dwarf WISE J062309.94 045624.6. Этот коричневый карлик находится в 37 световых годах от Земли. Его радиус — около от 0,65 до 0,95 радиуса Юпитера, и он как минимум в четыре раза массивнее Юпитера (но не более, чем в 44 раза). Для примера — Солнце в 1000 раз массивнее Юпитера.

С помощью телескопа CSIRO ASKAP ученые обнаружили, что этот коричневый карлик излучает радиоволны. Это удивительно, ведь найти настолько маленькую звезду, которая производит радиоизлучение — не так просто. Обычно их динамика не создает магнитных полей, которые могут генерировать радиоволны.