Детали для Apple Watch Ultra будут будут производить с помощью 3D-печати

Известный аналитик компании Минг-Чи Куо сообщил, что в предстоящих часах Apple Watch Ultra второго поколения, которые будут представлены в конце этого года, будут использоваться механические детали, изготовленные методом 3D-печати.

Последнее исследование цепочки поставок Apple, проведенное Куо, свидетельствует о том, что компания Apple активно внедряет технологию 3D-печати. Титановые компоненты новых Apple Watch, такие как заводная головка, боковая кнопка и кнопка действия, будут изготавливаться с помощью 3D-печати вместо нынешнего процесса обработки на станках с ЧПУ.

Такой переход может повысить эффективность производства и снизить затраты. Куо считает, что если первые поставки пройдут гладко, то в будущем 3D-печать может быть использована и в других продуктах Apple.