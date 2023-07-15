Обязывающий соцсети «шпионить» за пользователями закон стал ближе к принятию в США

Судебный комитет Сената США проголосовал за принятие противоречивого закона Купера-Дэвиса, который обязывает технологические компании сообщать Агентству по борьбе с наркотиками (DEA) о пользователях Интернета, подозреваемых в «преступной деятельности с использованием наркотиков».

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Законопроект, названный в честь подростка, умершего от передозировки пару лет назад, вызвал критику со стороны защитников неприкосновенности частной жизни, которые рассматривают его как потенциальный путь к широкому наблюдению за интернетом со стороны правительства.

Сторонники законопроекта же утверждают, что он поможет бороться с распространением незаконных рынков наркотиков в социальных сетях.