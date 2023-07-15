Оснащенный ИИ беспилотник студентов из Иркутска поможет тушить пожары

Разработанный сибирскими студентами беспилотник будет находить очаги пожаров, избегая при этом «ложных срабатываний».

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Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета разработали беспилотник самолетного типа, который позволяет с помощью искусственного интеллекта выявлять очаги пожаров.

Летящий по заранее прописанному маршруту дрон благодаря системе технического зрения будет отличать костер туристов или нагретый солнцем металл от очага возгорания. После сбора информации дрон отправит данные в центр мониторинга.