Российская программа повысит прочность самолетов и сэкономит топливо

Разработанная российскими исследователями программа позволяет рассчитывать особенности конструкции самолета и свойства необходимого для него материала.

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Исследователи из Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Ю.А. Гагарина разработали компьютерную программу, позволяющую увеличить прочность авиатехники на этапе производства, а также снизить расход топлива.

В ее основе — метод анализа нанопластин, которые часто подвергаются статическим нагрузкам, приводящим к деформациям. В графический интерфейс программы можно задавать значение их параметров, среди которых нагрузка, размерность, тип пористости, отметил один из разработчиков, заведующий кафедрой «Математика и моделирование» СГТУ Вадим Крысько.

Разработанная программа способна учитывать параметры на макро-, микро- и наноуровне. С ее помощью можно учитывать большие углы поворота конструкции, а также материал, из которого изготовлены ее элементы. Чем меньше вес, тем меньше затраты топлива.

По мнению исследователей, метод является более точным по сравнению с имеющимися подходами и существенно уменьшает время расчетов при моделировании конструкций.