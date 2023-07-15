США выделяют $20 млрд на инициативы в сфере чистой энергетики

"Сегодня я с гордостью объявляю о крупнейшей в истории нашей страны инвестиции в финансирование местных климатических проектов. <...> Одна из причин, по которым это так важно, заключается в том, что нам необходимо наверстать упущенное время. Мы знаем, что, значительно ускоряя работу, мы сможем снизить уровень выбросов. Мы сделаем это благодаря выделению $20 млрд национальной сети некоммерческих и общественных кредиторов, а также другим финансовым институтам, которые финансируют десятки тысяч климатических проектов и проектов в области чистой энергетики по всей Америке", - сказала она, выступая в Государственном университете Коппина в Балтиморе (штат Мэриленд).