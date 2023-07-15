В Киеве заявили, что Starlink ставит компьютеры под угрозу атак из России

На Украине компьютеры, которые получают доступ в интернет через терминалы спутниковой системы связи Starlink, находятся в повышенной группе риска кибератак, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственной команды реагирования на чрезвычайные ситуации в области компьютеров CERT-UA.

Отмечается, что одна из насущных угроз со стороны хакеров исходит якобы от «бывших офицеров СБУ» из Крыма, которые с 2014 года работают на ФСБ России. По заявлению команды, в группе повышенного риска находятся компьютеры, которые находятся за пределами периметра защиты, в частности, те, которые используют терминалы Starlink для доступа в Сеть.