Не работает один беспроводной наушник: причины, как исправить

Беспроводные наушники — незаменимая в быту вещь, но их нельзя назвать долговечными или стопроцентно надежными. Иногда бывает такое, что один наушник просто перестает воспроизводить музыку, тогда как другой работает нормально. Рассказываем, как можно попытаться исправить эту проблему.

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Подзарядите наушники

Не все производители позволяют отслеживать запас батареи каждого наушника по отдельности, поэтому есть вероятность, что один из наушников разрядился быстрее. Положите оба в зарядный кейс и подождите где-то час, после чего попробуйте вновь подключить их к телефону.

Подключите гарнитуру заново

На практике, самая распространенная причина проблемы — это неполадки в соединении, которые решаются повторным подключением наушников к устройству. Отключите наушники в меню Bluetooth на телефоне, положите их в кейс на пару минут, после чего вновь настройте подключение.

Синхронизация наушников

Бывает такое, что напрямую к телефону подключается только один наушник, второй же остается ведомым и отдельно от собрата просто не работает. Убедитесь, что это не ваш случай.

Обновление наушников

Иногда наушники выходят из строя по программным причинам, и это могут исправить обновления прошивки. Опять же, некоторые модели обновляются автоматически при подключении к смартфону (чаще всего, если наушники и телефон от одного производителя), тогда как другим нужно ручное обновление. Для этого, чаще всего, необходимо скачать фирменное приложение и подключить наушники к телефону. Посмотрите инструкцию от производителя — она наверняка содержит нужную информацию.

Откат к заводским настройкам