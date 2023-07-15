Поезд, (почти) совершивший революцию: печальная история французского Aerotrain

Рекорд по максимальной скорости среди поездов (603 км/ч) принадлежит японской машине на магнитной подушке, которая пока еще пребывает в разработке. Подобные поезда достигают таких показателей благодаря технологии магнитной подушки, которая почти полностью избавляет механизм от трения-скольжения. Но немногие знают, что в середине XX века, когда инженеры только начали исследовать технологию, один французский инженер Жан Бертен предложил концепцию совершенно иного транспортного средства на магнитной подушке.

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Бертен работал над проектом звукоизолированного авиационного двигателя, но один из его коллег заметил, что, когда самолеты летят слишком близко к земле, воздух под брюхом машины сжимается — это повышает вертикальную тягу и снижает аэродинамическое сопротивление. Сейчас это явление известно под термином «эффект воздушной подушки»; пилоты были хорошо с ним знакомы, но для Бертена и его команды оно стало откровением.

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Инженер сообразил, что, если сжатый воздух держится в полости под самолетом, то аналогичную воздушную подушку можно воссоздать и на другом транспорте, чтобы снизить сопротивление и затраты энергии на движение. Но, опять же, идея не была революционной. Другой французский инженер, Луи Жирар, предложил концепт поездов на воздушной подушке еще в середине XIX века. Американцы, японцы и британцы тоже проводили опыты в этом направлении, пусть и на других типах транспорта. Но Бертен не расстраивался — напротив, эксперименты коллег мотивировали его продолжать собственные исследования.

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И результат не заставил себя ждать. В начале 1960-х Бертен представил проект под названием Aerotrain: высокоскоростной поезд, который передвигался бы по бетонным монорельсам за счет воздушной подушки, как «низколетящий самолет без крыльев». Поначалу конструктор тестировал уменьшенные модели своего изобретения на улицах Парижа, но вскоре демонстрации привлекли внимание спонсоров — финансирование позволило Бертену постепенно увеличивать масштабы Aerotrain.

В 1966 году в Гомец-ле-Шатель построили тестовый участок монорельса длиной 6,7 километра. Первый рабочий прототип поезда, рассчитанный всего на шесть пассажиров, получил пропеллер и действительно походил на самолет без крыльев. Через несколько месяцев испытаний Aerotrain развил рекордную скорость в 345 км/ч. 14 месяцев спустя Бертен подготовил следующую версию машины на базе турбинного пропеллера — на этот раз поезд разогнался до 422 км/ч.

После этого конструктор обратился к правительству Франции, чтобы получить финансирование на строительство нового тестового участка в Орлеане. 18-километровый монорельс был приподнят бетонными колоннами на высоту пяти метров. Успешные испытания на новой площадке означали бы, что дорогу продлят до самого Парижа — и пять лет спустя финальная модель Aerotrain побила рекорд наземной скорости, разогнавшись до 430,4 км/ч.

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Наконец убедившись, что технология достаточно развита для полноценной эксплуатации, инженер начал переговоры с правительством в надежде построить целую сеть монорельсов по всей Франции. Но, к сожалению, чиновники не торопились спонсировать новаторское изобретение. Они беспокоились, что проект мог причинить экономический ущерб правительственным железным дорогам. Франция отозвала финансирование Aerotrain и переключила ресурсы на развитие скоростных электропоездов TGV.