Российские робототехники стали призерами турнира ведущих ИТ-университетов мира

Робототехники Иннополиса взяли 3 место в международном турнире Hilti SLAM Challenge 2023
Жюри международного соревнования для специалистов технических вузов Hilti Slam Challenge 2023 подвели итоги, из которых стало известно, что команда российских робототехников Strelka из университета Иннополис набрала 840,3 балла и таким образом в общем зачете заняла третье место. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского вуза.
В 2023 году участники Hilti Slam Challenge решали задачи локализации и картографирования (SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, – прим. ред.). В частности, командам было необходимо восстановить маршрут продвижения роботизированной гусеничной платформы и карту местности, опираясь на данные с лидаров, гироскопов и камер. На решение задачи участникам был отведен месяц.
«На практике таким образом составляют точную карту объекта и используют ее в навигации мобильных роботов, в отраслях строительства, рудодобычи, инспекции, цифровизации предприятий и VR-презентациях, – объяснили в Иннополисе.
Первое место заняла команда Urban Robotics Lab, представляющая Корейский институт передовых технологий (KAIST) с результатом 1177,6 балла. Второе место с результатом 934,4 балла взяла команде HKU-MaRS-HBA из Гонконгского университета, в которой, помимо студентов, принимали участие робототехники из компании DJI. Тройку лидеров, как было отмечено выше, замкнула команда Strelka из Иннополиса. Всего участие в турнире приняли 60 команд из различных технических вузов со всего мира.
«В этом году мы надеялись попасть в десятку лучших, но вышло даже лучше», – сказал старший научный сотрудник Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе университета Иннополис Рамиль Хусаинов.
Соревнование Hilti SLAM проводится с 2021 года компанией по производству материалов и ПО для строительства Hilti совместно с Цюрихским университетом. Конкурс проводится в рамках конференции ICRA, одной из престижнейших в мире международных конференций по робототехнике и автоматизации, где объявляют победителей соревнования.