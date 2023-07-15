Российские робототехники стали призерами турнира ведущих ИТ-университетов мира

Жюри международного соревнования для специалистов технических вузов Hilti Slam Challenge 2023 подвели итоги, из которых стало известно, что команда российских робототехников Strelka из университета Иннополис набрала 840,3 балла и таким образом в общем зачете заняла третье место. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского вуза.

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В 2023 году участники Hilti Slam Challenge решали задачи локализации и картографирования (SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, – прим. ред.). В частности, командам было необходимо восстановить маршрут продвижения роботизированной гусеничной платформы и карту местности, опираясь на данные с лидаров, гироскопов и камер. На решение задачи участникам был отведен месяц.

«На практике таким образом составляют точную карту объекта и используют ее в навигации мобильных роботов, в отраслях строительства, рудодобычи, инспекции, цифровизации предприятий и VR-презентациях, – объяснили в Иннополисе.

Первое место заняла команда Urban Robotics Lab, представляющая Корейский институт передовых технологий (KAIST) с результатом 1177,6 балла. Второе место с результатом 934,4 балла взяла команде HKU-MaRS-HBA из Гонконгского университета, в которой, помимо студентов, принимали участие робототехники из компании DJI. Тройку лидеров, как было отмечено выше, замкнула команда Strelka из Иннополиса. Всего участие в турнире приняли 60 команд из различных технических вузов со всего мира.

«В этом году мы надеялись попасть в десятку лучших, но вышло даже лучше», – сказал старший научный сотрудник Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе университета Иннополис Рамиль Хусаинов.