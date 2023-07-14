Первый в мире термоядерный ракетный двигатель планируется запустить в 2027 году

Британская компания Pulsar Fusion объявила о своих планах запустить термоядерный ракетный двигатель в 2027 году – впервые в истории человечества. Об этом пишет 3DNews.

Этот 8-метровый двигатель прямого синтеза будет использовать продукты реакции для движения ракеты, позволяя ей достигать скорости свыше 800 тыс. км/ч. Это, к примеру, может сократить полет к Сатурну с 8 до 2 лет.

Руководство Pulsar Fusion выразило уверенность в успехе своей работы, основываясь на сотрудничестве с американской компанией Princeton Satellite Systems и использовании искусственного интеллекта в разработках. Уже созданы два прототипа, еще два готовятся к разработке. После этого компания приступит к изготовлению летного экземпляра.