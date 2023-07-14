В России разработали фильтр для радиоактивной воды

Ученые из Владивостока создали фильтр из ферроцианидов и полиэтилена, который на 99% очищает воду от радиоактивных ионов.

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Исследователи из Института наукоёмких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета (ИНТиМП ДВФУ) разработали и запатентовали материал, способный эффективно фильтровать радиоактивную воду.

Цезий-137 — один из наиболее опасных радионуклидов антропогенного происхождения, входящих в состав жидких радиоактивных отходов. Он накапливается в окружающей среде и живых организмах, оказывает влияние на ткани человека, приводя к развитию раковых клеток.

Разработанный российскими учеными порошок состоит из сорбента — специального вещества для очистки от вредных и опасных примесей — и носителя — вещества, закрепляющего сорбент. Основу первого вошли смешанные ферроцианиды, которые избирательно поглощают опасные радиоактивные вещества. В качестве второго выступает полиэтилен высокого давления, с низкой температурой плавления и плотностью. Он обеспечивает устойчивость к влаге и механическую стойкость сорбента.