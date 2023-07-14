Ученые впервые расшифровали письменность Кушанского царства

Лингвисты Кельнского университета впервые расшифровали письменность Кушанского царства – одного из древних влиятельных государств Центральной Азии. Тексты, написанные на его языке, оставались загадкой для ученых более 70 лет.

Кушанская письменность использовалась в Центральной Азии примерно между 200 годами до нашей эры и 700 годами нашей эры. К настоящему времени известно несколько десятков надписей, в основном коротких. Их находили на территории Афганистана, Таджикистана и Узбекистана.

Так, в 1960-х годах французскими археологами в Дашт-и-Навуре в Афганистане был найден текст на трех языках. В 2022 году в ущелье Алмоси на северо-западе Таджикистана была обнаружена короткая надпись на двух языках: кушанском и уже известном бактрийском.

Ученые проанализировали тексты на известных языках и сравнили их с кушанским. Им удалось расшифровать имя Вема Тахту и титул «Царь Царей». В дальнейшем, используя бактрийский параллельный текст, лингвисты смогли распознать дальнейшие последовательности символов и определить фонетические значения отдельных знаков. К настоящему времени им удалось расшифровать около 60% символов, и работа продолжается.

По данным исследовательской группы, кушанская письменность относилась к совершенно неизвестному среднеиранскому языку, который не похож ни на бактрийский, ни на хотаносакский. На нем могли разговаривать представители оседлого населения северной Бактрии или кочевые народы внутренней Азии. В течение определенного периода времени он, очевидно, служил одним из официальных языков Кушанской империи. В качестве предварительного названия исследователи предложили термин «этео-тохарский», сообщает Arkeonews.