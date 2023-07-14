Найдены первые звезды Магелланова Потока

Астрономы из Гарвардского университета идентифицировали первые звезды Магелланова Потока – полосы межзвездных облаков, которая тянется от Малого Магелланова Облака и Магелланова моста к южному полюсу Млечного Пути. Открытие сделали с помощью телескопа Gaia.

© NASA

Предыдущие исследования показали, что масса Магелланова Потока может составлять 200-300 миллионов солнечных масс, а длина – 600 тысяч световых лет. Ученые полагали, что, помимо газа и пыли, в Потоке должны находиться звезды, но до последнего времени их наличие предполагалось только в теории.

Ученые проанализировали каталог Gaia, включающий более миллиарда звезд. Из него исключили светила, которые входили в состав Млечного Пути и двигались вместе с ним. Затем отбраковали звезды, чей химический состав не соответствовал веществу Магелланова Облака.

В конечном итоге ученые выявили 13 звезд-красных гигантов, расположенных на расстоянии 200-325 тысяч световых лет от Земли. По мнению ученых, они, с большой долей вероятности, относятся к Магелланову Потоку. Интересно, что некоторые из них являются очень древними – на это указывает крайне низкая доля металлов и высокое содержание водорода и гелия, сообщает New Scientist.