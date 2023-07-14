Раскрыт секрет сохранения зубов аристократки XVII века

Спустя 400 лет после смерти французской аристократки XVII века ученые раскрыли тайну, как ей удалось сохранить зубы. Оказалось, что она использовала золотую проволоку, чтобы предотвратить выпадение зубов. Об этом пишет Science Alert.

Тело француженки Анны д'Алегри, умершей в 1619 году, было обнаружено во время археологических раскопок в замке Лаваль на северо-западе Франции еще в 1988 году. Ученых тогда удивило то, как хорошо сохранились ее скелет и зубы.

Тогда исследователи обнаружили у Анны зубной протез, однако из-за отсутствия в то время передовых технологий сканирования, они не смогли узнать ничего больше. Теперь же группа археологов и стоматологов установила, что женщина страдала пародонтитом, из-за которого ее зубы расшатывались. Исследование показало, что золотая проволока использовалась для скрепления и затягивания нескольких ее зубов.