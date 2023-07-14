У Apple появятся офлайн-карты

Apple Maps намерено сократить разрыв с Google Maps, представив загружаемые карты. Эта долгожданная функция уже несколько лет является неотъемлемой частью многих конкурентов и, наконец, осенью этого года появится в приложении компании из Купертино.

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Загрузка офлайн-карт в Apple Maps представляет собой простой процесс, очень похожий на процедуру в похожих приложениях. Пользователи могут найти нужный город или место, и рядом с кнопками направления появится кнопка «Загрузить». Кроме того, пользователи могут получить доступ к опции автономных карт через меню настроек приложения. Выбрав карту для загрузки, пользователь может настроить нужную ему область.

Автономные карты оказываются полезными в таких ситуациях, как международные поездки или районы с ограниченной связью. При навигации без подключения к сети Apple Maps по умолчанию переходит к загруженной офлайн-карте. При этом пользователи по-прежнему могут прокладывать маршруты и осуществлять поиск мест.