Создатели ChatGPT ответили на вопрос об отупении новой версии ИИ

Вице-президент по продукту OpenAI Питер Велиндер заверил, что компания не делала модель искусственного интеллекта GPT-4 специально глупее предыдущих версий. Об этом сообщает Business Insider.

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Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT модели GPT-4 в течение нескольких недель жаловались на то, что новая версия работает хуже, а некоторые охарактеризовали произошедшие изменения как отупение ИИ.

«Нет, мы не сделали GPT-4 тупее. Как раз наоборот: мы делаем каждую новую версию умнее предыдущей», — отметил Велиндер.

По его словам, такое негодование пользователей можно объяснить гипотезой о том, что спустя время они стали более внимательно вчитываться в результаты работы ChatGPT.

«Когда вы используете ИИ более активно, вы начинаете замечать проблемы, которых раньше не замечали», — пояснил топ-менеджер.

Несколько человек ответили Велиндеру в соцсети Twitter и признали, что у новой модели имеются достоинства. По мнению пользователей, чат-бот начал выполнять задачи быстрее, но их результат стал заметно хуже.