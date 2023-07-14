Индия успешно запустила к Луне ракету-носитель со станцией «Чандраян-3»

Индия 14 июля успешно запустила ракету-носитель с лунной миссией «Чандраян-3» и луноходом. Об этом сообщает Times of India.

Ракета стартовала со Шрихарикоты, стартовой площадки у восточного побережья страны.

После выхода аппарата на окололунную орбиту посадочный модуль должен будет доставить луноход на поверхность спутника Земли. Миссия лунохода рассчитана на две земных недели.

«Чандраян-3» (в переводе с санскрита означает «лунный аппарат») - вторая попытка запуска лунной миссии Индией после того, как предыдущий старт три года назад закончился аварией.

По данным CNN, с тех пор Индия потратила около 75 миллионов долларов на свою лунную миссию.

Цель миссии - безопасно приземлиться на поверхность Луны, собрать данные и провести серию научных экспериментов, чтобы узнать больше о составе спутника. Пока всего трем странам удалась мягкая посадка космического аппарата на поверхность Луны - России, США и Китаю.