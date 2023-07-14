С помощью приставки Apple TV можно будет совершать видеозвонки

Приставка Apple TV обзавелась видеозвонками: для чего здесь смартфон
В последнем обновлении Apple TV, tvOS 17, появилась возможность совершать звонки через FaceTime прямо с телевизора. Изначально эта функция могла показаться не слишком интересной, но 9to5Mac пишет, что после ее опробования она показалась полезной. Только не забудьте свой iPhone.
Чтобы FaceTime заработал на Apple TV, необходимо подключить iPhone к телевизору с помощью функции Continuity Camera. При открытии приложения FaceTime на Apple TV iPhone предлагает подключить его к телевизору. После подключения iPhone выступает в роли веб-камеры для Apple TV.
Одним из существенных преимуществ использования FaceTime на Apple TV является улучшенное качество видео. Благодаря использованию задней камеры iPhone видеозвонки на экране телевизора выглядят гораздо лучше. Добавление таких функций, как Center Stage, которая позволяет удерживать внимание на пользователе, даже когда он перемещается, еще больше усиливает эффект.