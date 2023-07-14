С помощью приставки Apple TV можно будет совершать видеозвонки

В последнем обновлении Apple TV, tvOS 17, появилась возможность совершать звонки через FaceTime прямо с телевизора. Изначально эта функция могла показаться не слишком интересной, но 9to5Mac пишет, что после ее опробования она показалась полезной. Только не забудьте свой iPhone.

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Чтобы FaceTime заработал на Apple TV, необходимо подключить iPhone к телевизору с помощью функции Continuity Camera. При открытии приложения FaceTime на Apple TV iPhone предлагает подключить его к телевизору. После подключения iPhone выступает в роли веб-камеры для Apple TV.