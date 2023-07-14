Приложение «Мегафона» исчезло из Google Play

Приложение оператора сотовой связи «Мегафон» исчезло из магазина приложений Google Play. Как сообщает ТАСС, сейчас при поиске по запросу «мегафон» можно найти лишь приложение от «Мегалабс» — дочерней структуры компании.

Сам «Мегафон» не видит причин для удаления своего приложения из Google Play. Они уже связались с партнером для выяснения этого вопроса.

«Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг», — заявили в пресс-службе компании.

Оператор также напомнил, что клиенты по-прежнему могут скачать приложение в Appgallery, Xiaomi Getapps, Rustore и Galaxy Store. Кроме того, найти его можно и на сайте компании.